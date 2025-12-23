Передача 38. «K-Классика», ставшая глобальным брендом

Статус K-Классики 2025 год стал временем, когда статус корейской классической музыки был окончательно подтверждён на мировом уровне. Легендарный дирижёр Чон Мён Хун был утверждён в качестве следующего музыкального руководителя итальянского театра Ла Скала, входящего в тройку величайших оперных театров мира. Это первый случай с момента открытия театра в 1778 году, когда музыкальным руководителем стал выходец из Азии — знаковое событие, свидетельствующее о вхождении K-Классики в самый центр мирового академического искусства. Кроме того, всемирно известная сопрано Чо Су Ми была удостоена высшего ордена Франции в области культуры — Ордена искусств и литературы степени Командора, вновь подтвердив международный престиж корейской вокальной школы.





Дирижёр Чон Мён Хун, выступающий с симфоническим оркестром KBS (слева),

и сопрано Чо Су Ми (справа)

ⓒ KBS

История K-Классики Полноценная история корейской классической музыки началась с мастеров первого поколения, чьё творчество вышло на мировую арену в 1960-х годах. Пианист Пэк Кон У, работая в Нью-Йорке и Париже, привлёк внимание глубиной своих интерпретаций, а композитор Юн И Сан обрёл международную славу благодаря своей самобытной современной музыке. «Трио Чон», в состав которого вошли скрипачка Чон Гён Хва, виолончелистка Чон Мён Хва и пианист Чон Мён Хун, закрепило потенциал корейских исполнителей на международной сцене, заложив прочный фундамент для современной K-Классики.





Симфонический оркестр KBS

ⓒ KBS

Начало эпохи расцвета K-Классики С началом 2000-х годов молодые исполнители начали привлекать к себе внимание, демонстрируя блестящие результаты на престижных международных конкурсах. Особое значение имеет 2015 год, когда Чо Сон Чжин стал первым корейцем, победившим на конкурсе пианистов имени Шопена, что, по мнению экспертов, в корне изменило вектор развития K-Классики. В 2022 году Им Юн Чхан вызвал огромный резонанс, став самым молодым победителем Конкурса имени Вана Клиберна. Он открыл новые горизонты и возможности для корейской классической музыки.





Победитель конкурса Шопена 2015 года пианист Чо Сон Чжин (слева), победитель конкурса Вана Клиберна 2022 года пианист Им Юн Чхан (справа)

Почему «K-Классика»? Эксперты связывают успех K-Классики с систематическим поиском талантов, продуманной образовательной моделью таких заведений как Корейский национальный университет искусств (K-ARTS), а также с исполнительской средой, обеспечивающей богатый профессиональный опыт. В последнее время записи корейских музыкантов регулярно номинируются на престижные международные премии, что ещё больше укрепляет статус бренда. K-Классика больше не воспринимается как временное явление. Теперь она стала одной из ключевых опор мирового классического сообщества.



