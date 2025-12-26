Последнее лето (마지막 썸머)





Режиссёр: Мин Ён Хон

В ролях: Ли Чжэ Ук, Чхве Сон Ын, Ким Гон У

Жанр: Драма (KBS 2TV)

Премьера: 1 ноября 2025 г.

Пэк То Ха и Пэк То Ён — братья-близнецы, однако из-за развода родителей один из них То Ён остался жить в Корее с отцом, а второй То Ха переехал в США с матерью. Тем не менее, каждое лето То Ха приезжает погостить к отцу и брату. Он проводит время со старшим братом и его соседкой Сон Ха Гён. В детстве эти трое много играли вместе, и со временем между То Ха и Ха Гён начинают возникать романтические чувства. Но 2 года тому назад их отношения прервались. За это время То Ха стал знаменитым архитектором и вернулся на родину, а Ха Гён, будучи сотрудником волостной администрации в отделе архитектуры, сталкивается с То Ха на каждом этапе своей работы. Она хочет покинуть родной край, продав свой домик, но из-за нового соседа То Ха, который получил от отца домик по наследству, затрудняется даже в продаже своего домика, так как у них общий забор. Смогут ли они преодолеть печальное прошлое и обидное настоящее, вернув былую любовь? Давайте проследим за развитием их романтических отношений в драме «Последнее лето».