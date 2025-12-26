ⓒ SBS

Дата рождения: 21 июля 1952 г.

Дебют: участник театральной труппы „Чунан“ , 1973 г.





Чон Гук Хван окончил среднюю школу при университете Чосон и всерьёз начал свою актёрскую карьеру в 1973 году, присоединившись к театральной труппе «Чунан». Несмотря на невысокий рост, он обладает выразительной внешностью и голосом, что помогает ему убедительно играть глубокие роли. Его характерный низкий голос особенно впечатляет, а образы упрямых и хитрых персонажей, в особенности высокопоставленных чиновников, ему удаются превосходно. Его резонансная манера речи нередко создаёт впечатление тигриной силы. Возможно, именно поэтому с 2000-х годов он в основном исполняет злодейские роли в драмах и фильмах, заслужив репутацию смелого и убедительного актёра антагонистов. При этом, несмотря на частые серьёзные роли «финальных злодеев», он также успешно проявил себя в комедийных образах. В сериале «Мистер Бэк» (미스터 백) он сыграл неуклюжего злодея, а в драме «Специальный инспектор труда Чо Чжан Пхун» (특별근로감독관 조장풍) мастерски воплотил политическую пародию и присущую жанру порочность. В фильме «Названные братья» (의형제) он сыграл северокорейского шпиона-убийцу по прозвищу Тень. В драме «Свет и тень» (빛과 그림자) он воплотил образ Кан Ман Сика — северокорейского беженца. В драме «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착) он исполнил роль высокопоставленного северокорейского офицера. А с 2019 года ему всё чаще достаются персонажи, выходящие за рамки образа «корня всех зол» и фактически выступающие создателями самого мира произведения. В обоих проектах — «Stove league» (스토브리그) и «Изящная семья» (우아한 가) — развитие сюжета начинается с одного-единственного слова, произнесённого Чон Гук Хваном. В 1981 году актёр получил премию за лучший дебют (신인상) на 17-й церемонии Корейской премии театра и кино (한국연극영화예술상). В 2007 году он был удостоен Театральной премии имени Ким Дон Хуна (김동훈 연극상), а в 2014 году получил правительственную награду — Почётную грамоту премьер-министра РК в области популярной культуры и искусства (대한민국 대중문화예술상).