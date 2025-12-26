Бойз-группа VIXX вернется на сцену в полном составе

Фанаты бойз-групп третьего поколения K-POP, эта новость специально для вас! Некогда безумно популярная группа VIXX готовится к долгожданному возвращению в полном составе в начале 2026 года. По информации корейских СМИ, участники уже обсуждают совместные планы и находятся на этапе согласования расписаний, а ключевым моментом станет скорое завершение военной службы самого младшего участника группы Хёка (혁). Напомню, что он был призван в апреля 2024 года и проходил альтернативную службу в качестве социального работника. Официальная дата его демобилизации 17 января следующего года, и сразу после этого VIXX планируют приступить к полноценной подготовке к возвращению. Речь идёт именно о деятельности вчетвером: в камбэке примут участие Кен (켄), Лео (레오), Эн (엔) и Хёк (혁). Особенно сильно поклонниц обрадовало то, что Эн также будет задействован в возвращении, поскольку ранее из-за индивидуального расписания он не всегда мог участвовать в групповой активности. По предварительной информации, формат возвращения будет ориентирован на живое общение с фанатами, рассматриваются возможности проведения фанмитинга или концерта. Это станет первой за долгое время работой VIXX в полном текущем составе. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 24 декабря.

