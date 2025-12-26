Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Им Ён Ун завершает свой концертный год в Кванчжу

2025-12-26

ⓒ YONHAP News
Певец Им Ён Ун завершил свой концертный тур «IM HERO» заключительным выступлением в конференц-центре имени Ким Дэ Чжуна в Кванчжу с 19 по 21 декабря. Помимо своих хитов, певец исполнил множество песен в джазовых аранжировках к Рождеству, а также зажигательные рождественские гимны. Он порадовал поклонников, исполняя песни по заявкам зрителей прямо на сцене. Им Ён Ун поделился впечатлениями о концерте, сказав, что для него это было счастливое и драгоценное время. Он поблагодарил поклонников за щедрую любовь и поддержку. В новом году Им Ён Ун продолжит свой тур по стране, начав с выступления в выставочном зале № 2 конференц-центра Тэчжона со 2 по 4 января, а затем проведёт концерт в комплексе Gocheok Sky Dome в Сеуле с 16 по 18 января, а также в выставочных залах № 1 и 2 BEXCO в Пусане с 6 по 8 февраля.
