Нам Бо Ра получила президентскую награду за волонтёрскую деятельность

ⓒ YONHAP News

22 декабря Нам Бо Ра получила президентскую награду за волонтёрскую работу. Она добавила, что продолжит волонтёрскую деятельность, не теряя нынешней решимости. Между тем, 11 декабря актриса объявила о своей беременности. В настоящее время Нам Бо Ра находится на 12-й неделе беременности и должна родить в середине июня 2026 года. Актриса поделилась с поклонниками своими мыслями о беременности. Нам Бо Ра рассказала, что хотела забеременеть именно в этом году и невероятно счастлива в своём нынешнем положении. Она пообещала изо всех сил заботиться о здоровье малыша. Актриса сообщила о своей беременности в программе «Лучшая еда из круглосуточных магазинчиков» (신상출시 편스토랑) на канале KBS 2TV, которая вышла в эфир 12 декабря.