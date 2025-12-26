Син Мин А и Ким У Бин связали себя узами брака

ⓒ YONHAP News

22 декабря агентство AM Entertainment опубликовало фотографии со свадьбы популярнейших в стране актёров Син Мин А и Ким У Бина. Свадьба состоялась 20 декабря в отеле в центре Сеула. На фотографиях Син Мин А излучает элегантность невесты в платье-футляре с украшениями в виде снежинок, а Ким У Бин выглядит достойно в классическом чёрном смокинге. Ведущим церемонии стал актёр Ли Гван Су, близкий друг Ким У Бина. Обряд венчания провёл буддийский монах Помнюн, который произнёс напутственные слова, благословив будущий путь пары. Свадебную песню исполнил певец Кардер Гарден. Он проникновенно исполнил композицию «Romantic Sunday» — саундтрек к драме «Ча-ча-ча в прибрежном городе» (갯마을 차차차), в которой главную роль сыграла Син Мин А. Супруги выразили намерение продолжить активную актёрскую карьеру и оказывать позитивное влияние на общество посредством постоянных пожертвований и волонтёрской деятельности.