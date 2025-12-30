Передача 39. Нобелевская премия Хан Ган по литературе: открытие эпохи K-литературы

Хан Ган — первая азиатская женщина-писательница, удостоенная Нобелевской премии В 2024 году писательница Хан Ган стала первой в истории азиатской женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Её произведения, такие как «Человеческие поступки» (Human Acts) и «Мы не прощаемся» (We Do Not Part), посвящённые осмыслению исторических трагедий, получили широкое международное признание. Критики отмечают, что Хан Ган удалось художественно возвысить вопросы человеческого достоинства и памяти. Эта награда стала не только личным достижением писательницы, но и символом выхода корейской литературы на передний план мирового культурного пространства.





Писательница Хан Ган на церемонии вручения Нобелевской премии по литературе в 2024 году

ⓒ KBS

Литературный мир Хан Ган Творческий путь Хан Ган начался в 1993 году с публикации поэтической подборки «Зима в Сеуле», а её прозаический дебют состоялся с рассказом «Красный якорь». В последующих романах, таких как «Вегетарианка», «Уроки греческого» и «Ветер дует - уходи», она исследовала темы человеческой жестокости, молчания и внутреннего страдания. Особое признание получил роман «Вегетарианка», в котором через символику и аллегории раскрывается выбор женщины, отвергающей насилие; в 2016 году это произведение было удостоено Международной Букеровской премии. Характерными чертами прозы Хан Ган являются лаконичность, поэтическая интонация и выразительное молчание между строк.





Отец Хан Ган — писатель Хан Сын Вон, Писательница Хан Ган и переводчица Дебора Смит в момент получения Международной Букеровской премии в 2016 году ⓒ KBS

Роман «Вегетарианка», лауреат Международной Букеровской премии

ⓒ KBS

Статус корейской литературы на мировой арене до Хан Ган Корейская литература последовательно представлялась зарубежному читателю и до триумфа Хан Ган. Произведения таких авторов, как Хван Сок Ён, Син Гён Сук и Ким Ён Ха, переводились и издавались во многих странах, привлекая внимание международной аудитории. Поэт Ко Ын и прозаик Хван Сок Ён неоднократно упоминались мировыми СМИ и литературными критиками как сильные кандидаты на Нобелевскую премию. Тем не менее, из-за трудностей перевода и ограниченной дистрибуции корейская литература долгое время воспринималась как периферийное явление с высоким, но не до конца реализованным потенциалом.





Корейский институт литературных переводов (LTI Korea)

ⓒ KBS

Полноценная эпоха K-литературы после Хан Ган После присуждения Нобелевской премии Хан Ган на мировом книжном рынке произошли заметные качественные изменения. Такие авторы как Чон Бо Ра и Ким Хе Сун, стали привлекать повышенное внимание международных литературных премий и зарубежных издательств. В крупнейших книжных магазинах мира всё чаще появляются отдельные разделы под названием K-Literature. При поддержке Корейского института литературных переводов, развитии многоязычной инфраструктуры и общем росте популярности K-контента присутствие корейской литературы на мировой сцене стремительно расширяется. Победа Хан Ган стала решающим рубежом, официально открывшим эпоху глобальной K-литературы.





Поэтесса Ким Хе Сун слева,

писательница Чон Бо Ра и её сборник «Проклятый кролик» справа

ⓒ KBS