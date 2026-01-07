Ханни возвращается в ADOR и NewJeans, Даниэль официально покидает агентство и коллектив

ⓒ ADOR

29 декабря 2025 года компания HYBE официально сообщила о возвращении Ханни в дочерний лейбл ADOR и продолжении её деятельности в составе группы NewJeans, одновременно заявив о прекращении сотрудничества с другой участницей коллектива Даниэль. Это стало ключевым моментом затяжного корпоративного конфликта вокруг группы. Противостояние началось весной 2024 года, когда HYBE обвинила продюсера и креативного директора NewJeans Мин Хи Чжин в попытке отделить ADOR от материнской компании. Она в ответ заявила о давлении и вмешательстве в креативные процессы, после чего конфликт вышел в публичное поле. В тот период участницы NewJeans поддержали позицию Мин Хи Чжин и заговорили о возможном расторжении контрактов, однако позднее в корейских СМИ появились сообщения о противоречиях в их заявлениях и влиянии на общественное мнение. К концу 2025 года, после длительных судебных разбирательств и переговоров, Хэ Рин и Хе Ин отказались от идеи одностороннего разрыва контрактов, в то время как положение Мин Чжи на данный момент остаётся неопределённым.