Сериал «Денежный герой» на 2-м месте глобального рейтинга Netflix

Новый сериал «Денежный герой» (캐셔로, Cash Hero) стал одним из самых заметных релизов начала года на стриминговой платформе Netflix. Премьера проекта, состоящего из 8 серий, состоялась 26 декабря 2025 года. Практически сразу «Денежный герой» занял 2-е место в глобальном рейтинге сервиса, а также вошёл в топ-10 в 37 странах. Главный герой сериала Кан Сан Ун – обычный государственный служащий, который обнаруживает у себя способность преумножать свою физическую силу за счет наличных денег, при этом каждое использование силы приводит к их полному уничтожению. Его поддерживает девушка Ким Мин Сук, помогающая ему оценивать последствия решений, к ним также присоединяются адвокат Пён Хо Ин, чьи способности активируются алкоголем, и Пан Ын Ми, использующая телекинез, сила которого зависит от количества съеденной выпечки. Вместе они противостоят преступным группировкам, стремящимся использовать людей со сверхспособностями в корыстных целях. Главную роль Кан Сан Уна исполнил Ли Чжун Хо из группы 2PM, Ким Мин Сук сыграла Ким Хе Чжун, также в проекте снялись Ким Бён Чхоль, Ким Хян Ги и Ли Чхэ Мин.