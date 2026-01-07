Певец Им Чжэ Бом объявил о завершении 40- летней карьеры

ⓒ YONHAP News

Певец-ветеран Им Чжэ Бом 4 января 2026 года объявил о завершении своей музыкальной карьеры, которая длилась 40 лет. Напомним, что Им Чжэ Бом дебютировал в 1986 году в качестве вокалиста хэви-метал-группы Синави (시나위), сыгравшей важную роль в становлении корейского рока, а в 1991 году начал сольную карьеру. За годы активной деятельности он стал одним из самых узнаваемых и влиятельных вокалистов корейской популярной музыки, известным своим мощным тембром и эмоциональной манерой исполнения. В его репертуаре песни, которые со временем получили статус классики, включая «Чрезвычайная ситуация» (비상), «Исповедь» (고해), «После этой ночи» (이 밤이 지나면), «Любовь» (사랑) и «Для тебя» (너를 위해). В настоящее время артист проводит юбилейный тур «I Am Lim Jae Bum», приуроченный к 40-летию его дебюта, кульминацией которого станут два концерта в KSPO Dome в Сеуле, запланированные на 17 и 18 января 2026 года.