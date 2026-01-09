Шоубиз сегодня от 7 января

ⓒ ENA

1. Легенда корейской сцены Им Чжэ Бом (임재범) объявил о завершении 40- летней карьеры: «Ухожу, пока мне аплодируют».





2. Еще одна легенда, группа BTS наконец-то возвращается с полноформатным альбомом! Первое воссоединение группы за 6 лет состоится 20 марта этого года.





3. Проектная группа шоу Produce 101 Wanna One (워너원) воссоединится спустя 7 лет после распада: в первой половине года выйдет реалити-шоу с большинством участников оригинального состава.





4. Актриса Ли На Ён (이나영) возвращается на телеэкраны спустя 3 года: в новом сериале «Честь» (아너) она впервые в карьере сыграет адвоката.





5. Бывший участник группы BIGBANG T.O.P (탑), прославившийся также благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», объявил о сольном возвращении на сцену.





6. Бойз-группа ONEUS (원어스) завершает сотрудничество с агентством RBW спустя 7 лет, при этом участники подтвердили, что групповая деятельность будет продолжена.





7. Новый сериал «Денежный герой» или «캐셔로» поднялся на 2-е место в глобальном рейтинге стриминговой платформы Netflix.





8. Герлз-группа MAMAMOO (마마무) возвращаются полным составом: камбэк запланирован на июнь, после чего стартует масштабный мировой тур!





9. Актрисы-подружки Хан Со Хи (한소희) и Чон Чжон Со (전종서) показали отчаянную сторону своих героинь: опубликован главный постер фильма «Проект Y» (프로젝트 Y), премьера 21 января!





10. Ханни (하니) возвращается в агентство ADOR и группу NewJeans, тогда как Даниэль (다니엘) официально уведомила о расторжении контракта.