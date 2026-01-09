Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Подготовка к Девятому съезду Трудовой партии Кореи

#На пути к воссоединению l 2026-01-07

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
В Северной Корее полным ходом идёт подготовка к Девятому съезду правящей Трудовой партии Кореи. Съезд партии - крупнейшее государственное событие, а Девятый  съезд считается новым решающим поворотным моментом в эпоху правления Ким Чон Ына. Если для Восьмого съезда партии ключевыми задачами были реагирование на кризис и стабилизация режима, то последующие съезды, вероятно, будут иметь более структурный и идеологический характер и фокусироваться на таких задачах как продление режима, создание национальной системы управления и укрепление идеологии руководства. Основное внимание привлекают «пять направлений маршрута построения партии новой эпохи», о которых недавно говорил Ким Чон Ын.
Какое значение будет иметь съезд Трудовой партии для северокорейского руководства? Чего можно ожидать от предстоящего съезда? Какие решения могут быть приняты? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «На пути к воссоединению» с профессором Чон Хо Гыном с факультета северокорейских исследований университета Тонгук.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >