Подготовка к Девятому съезду Трудовой партии Кореи

В Северной Корее полным ходом идёт подготовка к Девятому съезду правящей Трудовой партии Кореи. Съезд партии - крупнейшее государственное событие, а Девятый съезд считается новым решающим поворотным моментом в эпоху правления Ким Чон Ына. Если для Восьмого съезда партии ключевыми задачами были реагирование на кризис и стабилизация режима, то последующие съезды, вероятно, будут иметь более структурный и идеологический характер и фокусироваться на таких задачах как продление режима, создание национальной системы управления и укрепление идеологии руководства. Основное внимание привлекают «пять направлений маршрута построения партии новой эпохи», о которых недавно говорил Ким Чон Ын.

Какое значение будет иметь съезд Трудовой партии для северокорейского руководства? Чего можно ожидать от предстоящего съезда? Какие решения могут быть приняты? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «На пути к воссоединению» с профессором Чон Хо Гыном с факультета северокорейских исследований университета Тонгук.