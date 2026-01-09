Героиня нового выпуска – музыкант Чи Сон Чжа, хранительница искусства исполнения мелодии «Санчжо» для цитры каягым. Она родилась в семье известных музыкантов – Сон Гым Ён и Чи Ён Хи, которые также были хранителями разных видов искусства. Благодаря раннему погружению в традиционную музыку и таланту, Чи Сон Чжа с юных лет выступала с матерью и даже давала сольные концерты. Подробнее о её творческом пути вы узнаете из нового выпуска передачи.





Выпуск 718. Артистка Чи Сон Чжа

* Мелодия «Чардаш» – Ан Су Рён (скрипка хэгым)

* Песня «Сачхольга» - Ким Чжун Су (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Мелодия «Санчжо» для цитры каягым в версии Сон Гым Ён – Чи Сон Чжа (цитра каягым), Чон Чхоль Хо (барабан чангу)

* Мелодия «Кёнги синави пхусаль» – Пак Пом Хун (флейта пхири), Чан Док Хва (барабан чангу), Но Чжон Нак (гонг чин)

* Буддийское песнопение «Корёнсан» – Монах Сон Ам (вокал)

* Мелодия «Саннёнсан» из музыкального цикла «Ёнсанхвесан» – Ли О Гю (смычковая цитра комунго), Ким Ге Хи (губной орган сэнхван)