Инди-певец Car, The Garden и его путь к сцене









В этот раз героем нашей рубрики стал один из ведущих певцов корейской инди-сцены Car, The Garden, который в декабре прошлого года представил новый мини-альбом «Blue Heart». Слушая новые песни артиста, мы познакомились с его непростым творческим путем. Чха Чжон Вон (차정원), это настоящее имя Car, The Garden, родился в 1990 году в городе Инчхон. Будущая звезда инди никогда не думал о том, что будет зарабатывать с помощью музыки. Окончив старшую школу, он отправился не в университет, а прямиком в армию. Но даже после дембеля в 2011 году Чжон Вон не пошел учиться, он сразу вышел на работу. Парень трудился в колл-центре, на заводе, на строительных объектах, мыл посуду в ресторанах, работал на фабрике. Жил в крохотной комнатушке в своем родном городе. Car, The Garden позже вспоминал, что в тот период его внутреннее состояние напоминало пустыню: он абсолютно не верил в себя, а жизнь его казалась хрупкой, словно песочный замок, который может рассыпаться в любой момент. Единственное, что спасало тогда Чжон Вона – это музыка. Он писал песни по ночам, не имея никакого музыкального образования, полагаясь только на слух и внутренний голос.

Перелом в судьбе Чха Чжон Вона произошёл неожиданно. Его демо все-таки заметили, и он попал в свой первый лейбл лейбл Finest Records. Чха Чжон Вон начал музыкальную карьеру в 2013 году, выпустив под псевдонимом Mayson the Soul мини-альбом «Jackasoul» в стиле хип-хоп и RnB. Уже тогда слушателей поразил его голос: высокий, будто хрупкий, но при этом с ярким оттенком соула. Под этим именем артист выпускает еще один альбом, но вскоре принимает важное решение – сменить не только псевдоним, но и звучание. Так появляется имя «Car, The Garden». Этот псевдоним придумал его близкий друг О Хёк (오혁) из группы HYUKOH. Название складывается из английского перевода фамилии и имени артиста: чха - машина - Car, чжонвон - сад - The Garden.

В 2017 году имя Car, The Garden начинает звучать все чаще в устах широкой аудитории. В июне он появляется на популярном хип-хоп шоу «Show Me The Money», сначала в 6, а затем и в 7 сезоне. В декабре того же года выходит первый альбом Car, The Garden «APARTMENT», который был тепло принят как слушателями, так и критиками. Этот успех позволил певцу закрепиться на телевидении. Но кульминацией его пути становится участие в музыкальном шоу на выживание «The Fan» в 2018-19 гг. 9 февраля 2019 года Car, The Garden победил в финале шоу, обойдя восходящую звезду BIBI.

2025 год для Car, The Garden был не самым удачным. Ему пришлось расстаться с музыкальным лейблом, с которым он сотрудничал целых 10 лет. А осенью 2025 года вокруг артиста разгорелись споры из-за проблем с голосом и неудачных живых выступлений. Позже Car, The Garden открыто высказался о своём состоянии, продемонстрировав новую манеру исполнения и подчеркнув, что продолжает работать над собой. Сегодня его голос уже не такой прозрачный, как в начале карьеры, но стал глубже и насыщеннее. Сам артист иронично называет это «заслугой алкоголя и сигарет», но за этой фразой скрывается прожитый опыт.

В этом выпуске прозвучали композиции из нового мини-альбома Car, The Garden «Blue Heart», включая песни «LOVERS», «Тихонько, тихонько» (가만히 가만히) и другие, а также предыдущие хиты певца «Дерево» и «Ты, что рядом, но так далеко».