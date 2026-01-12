В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о мастере игры на цитре каягым Пак Сун А. Она родилась в Японии в семье японских корейцев, с детства посещала корейскую школу при поддержке КНДР, где получила возможность обучиться игре на каягыме. Долгое время являлась членом музыкального ансамбля «Кымгансан кагыктан», но всегда хотела оказаться ближе к истокам оригинального звучания каягыма. Подробнее о Пак Сун А – в новом выпуске!





Выпуск 719. Мастер игры на цитре каягым Пак Сун А

* Мелодия «Чхоннён мансэ» – Ансамбль каягымисток университета Сунмён

* Песня «Хын тхарён» - О Су Мин (вокал), Рю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)

* Песня «Ариран» острова Канвондо – Чон Ён Нян (вокал), ансамбль «Прелюдия»

* Мелодия «Возможно я стану ветром» – Пак Сун А (цитра чхолькаягым)

* Мелодия «Первый факел» – Ансамбль «Кымгансан кагыктан»

* Мелодия «Комунго и танго» – Ансамбль «Комунго фэктори»

* Песня «Соучжэ сори» острова Чечжудо – Ким Ок Нён (соло) и вокальный ансамбль

* Попурри из народных песен острова Чечуждо – Ансамбль «Торис»

* Песня «Позовите художника: воспоминания Зайца» - Ансамбль Artkudo