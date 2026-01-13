Музыкальные новинки декабря 2025 года





Дорогие друзья, хоть мы с вами уже и подвели официальные музыкальные итоги ушедшего года в спецвыпуске «K-POP 2025: Итоги года», у нас с оставалось еще одно незавершенное дельце! А именно – подвести итоги последнего месяца 2025 года – декабря, послушав его самые значимые новинки в исполнении самых разных корейских исполнителей. Так что в эти выходные мы постарались продлить праздничное настроение с новогодними и рождественскими хитами из Кореи. Начали мы с легендарной пары – Га Ин (가인) из группы Brown Eyed Girls и Чжо Гвон (조권) из группы 2AM. Они воссоединились, чтобы преподнести нам свой новогодний подарок! «Адам-парочка», именно под таким прозвищем Га Ин и Чжо Квон запомнились зрителям, которые с упоением наблюдали за развитием отношений артистов в реалити-шоу «Молодожены» или «We Got Married» 2009-10 гг., в конце прошлого года представили новую версию своей песни «Мы полюбили (2025)» (우리 사랑하게 됐어요 (2025). Оригинал впервые прозвучал в самом шоу, а его обновленная версия спустя 16 лет была представлена в поддержку фильма «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью».

Затем мы перешли к новинке от бойз-группы THE BOYZ, которая в декабре отметила 8-летие дебюта и представила специальный релиз «Still Love You», «Все еще люблю тебя». Он включает три новые композиции, объединённые зимним настроением и искренним посланием для фанатов группы – THE B. Заглавная одноименная песня построена на мягком поп-рок гитарном звучании и рассказывает о связи, которая остаётся опорой даже в моменты тревоги и неуверенности.

Одна из самых ярких звезд трот-сцены, певец Пак Со Чжин (박서진) в декабре представил свой новый сингл «Моя любовь с первого взгляда» (첫눈에 반해버린 사람아), чувственную балладу с отчетливым влиянием корейской традиционной музыки. Это песня о любви, принятой сразу и без условий, как единственно возможной судьбе, в которой Пак Со Чжин предстаёт с более мягкой и лиричной стороны.

Наш выпуск продолжили другие яркие новинки декабря, среди которых первая трот-попытка Тэ Сона (대성) из BIGBANG «Превышение лимита» (한도초과), новая сольная работа Мин Хо (민호) из SHINee «TEMPO», преддебютный релиз новой бойз-группы LNGSHOT «Saucin'», нежная баллада актрисы и певицы Ким Сэ Чжон (김세정) «Солнечная система» (태양계) и новинка легенды корейской сцены Юн Ми Рэ (윤미래) «Дыхание» (숨).