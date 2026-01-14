BIGBANG и T.O.P возвращаются на сцену в этом году

ⓒ YONHAP News

Начало 2026 года ознаменовалось рядом важных новостей, связанных с группой BIGBANG. 10 января на церемонии Golden Disc Awards в Тайбэе участник группы G-Dragon получил награду «Цифровой релиз года» за трек «HOME SWEET HOME», записанный с остальными участниками Тхэ Яном и Тэ Соном. Артист выступил с видеобращением и сообщил, что в 2026 году планирует вернуться к деятельности не как сольный исполнитель, а в составе группы. BIGBANG в этом году отмечает 20-летие со дня дебюта, в связи с чем ожидается крупномасштабное продвижение коллектива. Параллельно бывший участник BIGBANG T.O.P, который покинул группу в 2023 году, объявил о работе над новым сольным альбомом «ANOTHER DIMENSION». Этот релиз станет его первым музыкальным проектом за 13 лет после выхода сингла «Doom Dada» в 2013 году.