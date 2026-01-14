«Игра в кальмара» стала самым просматриваемым проектом в истории Netflix

ⓒ NETFLIX

В специальном отчёте к 10-летию работы Netflix в Республике Корея платформа подтвердила, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал проектом с самым большим суммарным объёмом просмотров за всю историю сервиса. Сериал 2021 года удерживался в глобальном рейтинге TOP-10 Netflix 32 недели подряд, включая 9 недель на первом месте, и стал первым неанглоязычным проектом, возглавившим мировой чарт по просмотрам. В отчёте также отмечается поэтапный рост корейского контента на платформе: от первого корейского оригинала в 2018 году до более чем 210 проектов, вошедших в глобальный TOP-10 за последние пять лет. Отдельно подчёркивается вклад «Игры в кальмара» в расширение интереса к корейским сериалам в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также масштаб локализации третьего сезона, вышедшего в 2025 году. Netflix подчеркнул, что корейский контент сегодня входит в тройку самых экспортируемых неанглоязычных направлений платформы и стал неотъемлемой частью глобальной зрительской культуры.