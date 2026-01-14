Телевизионный рейтинг сериала «Судья Ли Хан Ён» достиг 7,7%

ⓒ MBC

В 2026 году в корейских TV-трендах сохраняется интерес к сериалам об офисной среде и сюжетам с перемещением во времени. Эти жанры объединяет сериал «Судья Ли Хан Ён» (판사 이한영), новый проект канала MBC, премьера которого состоялась 2 января. Сериал основан на одноимённой веб-новелле Ли Хэ Наля. По сюжету главный герой, судья Ли Хан Ён в исполнении актера Чи Сона, выносит приговор представителю чеболь-элиты, после чего становится жертвой системы. Его ложно обвиняют и убивают, после чего он переносится на десять лет в прошлое, сохранив воспоминания, и начинает менять ход событий. Противником Ли Хан Ёна становится влиятельный судья Кан Син Чжин, роль которого исполняет актер Пак Хи Сун. Четвёртая серия сериала достигла телевизионного рейтинга 7,7%, установив личный рекорд. По оценкам зрителей во многом успех обусловлен актерской работой Чи Сона, ранее уже игравшего судью в сериале «Дьявольский судья» (악마판사). Также зрители хвалят антагониста в исполнении Пак Хи Суна, известного своей ролью в сериале «Игре в кальмара» (오징어 게임).