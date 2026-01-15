Шоубиз сегодня от 14 января

ⓒ Galaxy Corporation

1. Герлз-группа SAY MY NAME впервые с дебюта осенью 2024 заняла первое место на музыкальном шоу «Music Bank» с песней «UFO (ATTENT!ON)». Участницы не сдержали слез!

2. Певец G-Dragon всполошил всех поклонников Халлю, заявив, что группа BIGBANG вернется на сцену в этом году. Примерно в то же время бывший участник коллектива T.O.P анонсировал выход полноформатного альбома в этом году.

3. Дженни (제니) из BLACKPINK стала главной героиней музыкальной церемонии награждения Golden Disc Awards, забрав сразу четыре награды, включая награду за композицию BLACKPINK.

4. Новый сериал канала MBC «Судья Ли Хан Ён» (판사 이한영) установил личный рекорд, достигнув показателя 7,7% телевизионного рейтинга.

5. Была анонсирована премьера посмертной картины актрисы Ким Сэ Рон (김새론). Романтический фильм «Мы каждый день» (우리는 매일매일) выйдет на большие экраны в этом феврале.

6. Картина «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью» (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도) стала первым корейским проектом этого года, который окупил производственный бюджет в национальном прокате.

7. Певица Тхэ Ён (태연) продлила контракт с агентством SM Entertainment, сохранив сотрудничество, которое длится уже 19 лет.

8. Стриминговая платформа Netflix подтвердила новый рекорд: сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым проектом в истории платформы!

9. Певец WOODZ с песней «Drowning» возглавил годовой чарт Melon, тогда как BTS вновь вошли в итоговый рейтинг с хитом «Spring Day» уже девятый год подряд.

10. 9 января Республика Корея попрощалась с народным актером Ан Сон Ги (안성기). Церемония прощания прошла в католическом соборе Мёндон. Простится пришли около 600 человек, включая именитых режиссеров, актеров и других представителей киноиндустрии.