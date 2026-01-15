День рождения Ким Чон Ына и культ личности

ⓒ KBS News

В Северной Корее дни рождения бывших вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира – это День Солнца и День Сияющей звезды. Они считаются главными государственными праздниками. Эти даты официально объявлены выходными, и на государственном уровне их отмечают масштабными и торжественными мероприятиями. Нынешний глава государства Ким Чон Ын родился 8 января, однако в северокорейских СМИ редко увидишь информацию о праздновании его Дня рождения. Вместе с тем, Ким Чон Ын тщательно и постепенно выстраивает собственный культ личности, делая ставку не на таинственность, а на образ близкого и заботливого лидера. О том, как формируется самостоятельная эпоха Ким Чон Ына, мы поговорим в новом выпуске передачи.

Поможет нам в этом заместитель директора Исследовательского института имени короля Сэчжона господин Чон Сон Чжан.