Герой нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певец и барабанщик Ким Дон Чжун. Его жизнь была тесно связана с музыкальными сказами пхансори: долгое время он сам выступал как певец и обучал учеников, а затем прославился и как отличный барабанщик косу, который аккомпанирует певцу пхансори и фактически играет роль сценического партнёра, иногда направляя вокалиста в нужное русло или подбадривая его для большего вдохновения. Подробнее о творческой карьере Ким Дон Чжуна вы узнаете из нового выпуска передачи.





Выпуск 720. Певец и барабанщик Ким Дон Чжун

* Мелодия «Чхонсонгок» (Мелодия о небесах императора Яо и солнце императора Шуня) – Ким Чжун Соп (флейта тансо)

* Песня «Ссуктэмори» - Пак Су Бом (вокал)

* Мелодия «One» – Пак Кён Мин (флейта тэгым), Ким Хе Бин (скрипка хэгым), Ли Тхэ Ян (барабаны)

* Песня «Тоска воинов» из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» – Ким Дон Чжун (вокал), Хан Иль Соп (барабан пук)

* Части «Сальпхури», «Куткори» из песни «Куым» – Чо Сун Э (вокал)

* Мелодия «Чактырым» – Ким Чжу Хон и ансамбль «Норым мачхи»

* Песня «Дорога мечты» – Чо Сун Чжа (вокал)

* Песня «Сусимга» – Ким Му Бин (вокал)