Корейская постановка мюзикла «Моцарт!» 2010 года





В этом выпуске мы послушали номера из корейского мюзикла «Моцарт!» в версии 2010 года. Он рассказывает историю жизни гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта и был создан знаменитым творческим тандемом, драматургом Михаэлем Кунце и композитором Сильвестером Леваем. Впервые «Моцарт!» был поставлен в 1999 году в Вене, а затем с большим успехом шёл в Германии, Швеции, Китае, Венгрии, Бельгии и других странах. Всего постановка была показана более 2400 раз в 10 странах на 8 языках, а общее число зрителей превысило 2,5 миллиона человек. Азиатская премьера «Моцарта!» состоялась в Японии в 2002 году, после чего в 2010 году мюзикл получил корейскую лицензию.

Особенностью этого мюзикла является необычное драматургическое решение: образ Моцарта разделён на человека Вольфганга Моцарта и его гения, воплощённого в образе Амадея, его внутреннего голоса. Таким образом, история превращается не просто в биографию, а в рассказ о внутреннем конфликте между талантом и реальной жизнью. Роль Вольфганга Моцарта в 2010 году исполняли несколько артистов: Им Тхэ Гён (임태경), Пак Гон Хён (박건형), Пак Ын Тхэ (박은태), Ким Чжун Су (김준수), кстати, из группы DBSK и JYJ. А в этот раз мы послушали голоса Пак Ын Тхэ и Пак Гон Хёна.

Эта история начинается в Вене в 1768 году, где придворный капельмейстер Леопольд Моцарт демонстрирует знати своего сына Вольфганга Амадея как «чудо-ребёнка». Повзрослев, Вольфганг служит при дворе архиепископа Коллоредо, с ним всегда его внутренний голос – Амадей. Конфликт из-за несвободы приводит к разрыву с архиепископом и отцом, и Моцарт вместе с матерью покидает Зальцбург. Отправившись в Манхайм, он теряет деньги и мать, после чего возвращается в Вену. Здесь он влюбляется в Констанцу Вебер, женится на ней и обретает славу, но успех и светская жизнь отдаляют его от семьи, а попытка примирения с отцом заканчивается разрывом. После смерти отца загадочный незнакомец заказывает Моцарту «Реквием», и Вольфганг вместе с Амадеем начинает писать своё последнее произведение. В этот момент становится ясно, что Амадей – не помощник, а воплощение гения, который постепенно подчиняет себе Вольфганга. В финале Моцарт не умирает на сцене, но теряет себя как человека, окончательно растворяясь в образе гения, наталкивая зрителя на размышления о цене таланта, который может разрушить человека.

Первая корейская постановка мюзикла «Моцарт!» в 2010 году стала лауреатом крупнейших музыкальных премий, в целом завоевав 11 побед на разных премиях. По итогам 2010 года зрители выбрали мюзикл «Моцарт!» лучшим, оценив его выше таких постановок, как «Джекил и Хайд», «Билли Эллиот», и «Мамма Миа». Мюзикл с тех пор неоднократно возвращался на сцену, в 2023 году достигнув уже седьмого сезона показов. И по официальным заявлениям возвращение мюзикла на корейскую сцену уже запланировано на 2027 год. Это ещё раз доказывает, что «Моцарт!» – культовая постановка, с которой корейский зритель никак не хочет расставаться.

В этом выпуске прозвучали: «Здесь – Вена» (여기는 빈), проникновенная дуэт «Если любишь, узнаёшь» (사랑하면 서로를 알 수 있어), лирическая и горькая композиция «Принц ушёл» (왕자는 떠났네) и другие номера из мюзикла «Моцарт!» 2010 года.