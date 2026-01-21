BTS готовит пятый полноформатный альбом «ARIRANG»

ⓒ Big Hit Music

16 января стали известны подробности возвращения группы BTS в полном составе. 20 марта коллектив представит пятый полноформатный альбом «ARIRANG», название которого отсылает к корейской народной песне и символу национальной культуры. В релиз войдут 14 треков, посвящённых пути группы, периоду разлуки и отношениям с поклонниками. Сразу после релиза BTS отправится в мировой тур рекордного масштаба. Он стартует 9 апреля на концертом стадионе в Кояне в Корее и охватит 34 города. Всего запланировано 79 концертов. В США группа впервые выступит на стадионах в Эль-Пасо, Фоксборо, Арлингтоне и Балтиморе. Концерты пройдут со сценой формата 360 градусов. Также обсуждается возможность бесплатного концерта на площади Кванхвамун в центре Сеула. После анонса тура BTS за четыре дня привлека около 900 тысяч новых подписчиков на платформе Weverse и более одного миллиона новых слушателей на Spotify.