Сериал «Весенняя лихорадка» привлекает все больше зрителей

Новый сериал канала tvN «Весенняя лихорадка» (스프링 피버) постепенно набирает зрительскую аудиторию. Сюжет сосредоточен на Юн Бом, женщине, переживающей эмоциональный кризис и решившей уехать из Сеула в небольшой город Синсу, где она начинает работать преподавателем по обмену. В провинциальном городе героиня старается держаться отстранённо, однако её жизнь меняется после знакомства с Сон Чжэ Гю, человеком с неоднозначной репутацией, хорошо известным местным жителям. Со временем выясняется, что за его резким образом скрывается генеральный директор энергетической компании JK Power Energy, а также опекун школьника Сон Хан Гёля, учащегося в той же школе, где работает Юн Бом. Главные роли исполнили актеры Ли Чжу Бин и Ан Бо Хён. По данным Good Data Corporation на 14 января, сериал занял 4-е место в рейтинге обсуждаемости TV-OTT-сериалов, поднявшись на 26 позиций за неделю. В индивидуальном актерском рейтинге Ан Бо Хён оказался на 3-м месте, а Ли Чжу Бин – на 6-м. Также сообщается, что спустя две недели после премьеры количество цифровых просмотров связанных клипов приблизилось к отметке 100 миллионов.