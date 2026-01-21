Актер Ан Хё Соп покоряет американское телевидение

ⓒ THE PRESENT COMPANY

В международных СМИ всё чаще упоминается имя корейского актера Ан Хё Соп. Поводом стал успех анимационного фильма Netflix «K-POP-охотницы на демонов», ставшего одним из самых заметных релизов прошлого года. Актер озвучил главного героя картины — демона Чжин У. На фоне растущего интереса Ан Хё Соп начал активное продвижение в США. 12 января он появился в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», а 13 января стал гостем утреннего флагманского шоу канала NBC «Сегодня», которое выходит с 1952 года и традиционно принимает мировых звёзд и политических деятелей. Повышенное внимание к актёру также совпало с 83-й церемонией вручения премии «Золотой глобус», прошедшей 11 января, где «K-POP-охотницы на демонов» получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм и лучшую оригинальную песню «Golden». Англоязычную работу Ан Хё Сопа объясняет его биография: родившись в Корее, в подростковом возрасте он переехал в Канаду, где свободно овладел английским языком. На фоне международного успеха актёр готовится к выходу нового корейского сериала «Сегодня тоже все распродано» (오늘도 매진했습니다).