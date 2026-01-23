Шоубиз сегодня от 21 января

ⓒ Big Hit Music

1. Актёры Ан Бо Хён (안보현) и Ли Чжу Бин (이주빈) всполошили весь свой городок в сериале «Весенняя лихорадка» (스프링 피버).

2. Хёк (혁), участник бойз-группы VIXX, 17 января официально завершил альтернативную службу в армии и присоединился к коллегам в подготовке к возвращению на сцену.

3. Со Хён (서현), участница Girls’ Generation, дебютирует в качестве скрипачки! Спустя 5 месяцев обучения артистка готова показать результаты публике. Концерт пройдет 13 марта на сцене концертного зала Lotte Concert Hall.

4. Несравненные BTS готовят пятый полноформатный альбом под названием «ARIRANG», сделав ставку на традиции и корейскую идентичность.

5. Актёры Пак Мин Ён (박민영) и Ви Ха Чжун (위하준) объединяются в новом сериале «Сирена» (세이렌). Опасный роман закрутится на экранах 2 марта!

6. Драма приближается к развязке! ATTRAKT, агентство герлз-группы FIFTY FIFTY, которая оказалась втянута в скандал с контрактами, частично выиграло иск о возмещении ущерба против агентства The Givers, которое попыталось переманить участниц.

7. Эни (애니), участница айдол-группы ALLDAY PROJECT и дочь вице-председателя чеболя Shinsegae Group, возвращается к учебе в Колумбийском университете в США, взяв временный перерыв в продвижении с группой.

8. Проектная группа шоу «Produce 101» ZEROBASEONE может продолжить деятельность в неполном составе: активность пяти участников, включая лидера Сон Хан Бина (성한빈), считается наиболее вероятной.

9. Суперзвезды BLACKPINK возвращаются полным составом спустя 3 с половиной года! Наконец-то стала известна дата выхода нового альбома «DEADLINE». Все случится 27 февраля!

10. Корейский актер Ан Хё Соп (안효섭), звезда самого популярного проекта Netflix, покоряет американское телевидение.