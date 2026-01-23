На протяжении долгих лет северокорейское кино было важным инструментом государственной пропаганды и формирования образа власти. В эпоху Ким Чен Ира киноиндустрия пережила подъём, но в рамках жёсткого контроля и цензуры. При Ким Чон Ыне северокорейское кино осторожно меняется: добавляются элементы зрелищности и массовой культуры, но кинематограф по-прежнему служит прежде всего целям идеологического воздействия. Северокорейское кино, долгие годы ассоциировавшееся с пропагандой режима и единоличной власти, постепенно начинает меняться. Его главная задача — идеологическое воздействие — остаётся неизменной, однако формы и подача осторожно обновляются.

Об этом мы поговорим сегодня с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.