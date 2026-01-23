Со Гон Чхоль – мастер игры на цитре каягым, который создал собственную вариацию мелодии «Санчжо» для каягыма. Он обучался у своего дяди Чон Нам Ока, тоже известного мастера. Попробуйте представить, какое время года, жизни или настроение передаётся в вариации мелодии «Санчжо» Со Гон Чхоля. Также вы сможете услышать и другую мелодию для каягыма в исполнении ученицы великого мастера.





Выпуск 721. Мастер игры на цитре каягым Со Гон Чхоль

* Песня «Двенадцать перил» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Dream» - Ким Юль Хи (вокал), Винсент Перани (аккордеон)

* Мелодия «Рапсодия Восточного моря» – Ансамбль «Синави»

* Части «Чачжинмори», «Хвимори», «Танмори» из мелодии «Санчжо» для каягыма в версии Со Гон Чхоля – Со Гон Чхоль (цитра каягым)

* Песня «Тень зелени и благоухание трав» – Кан Чжон Сук (вокал, цитра каягым)

* Мелодия «Плавка стали» – «Ансамбль Ли Чон Чжу»

* Мелодия «Весна на караульном посту» – Ли Ён Гу (флейта тансо), Мун Ян Сук (цитра каягым)