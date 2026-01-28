Новая группа ALPHA DRIVE ONE поставила первый рекорд

ⓒ WAKEONE

Группа ALPHA DRIVE ONE, также известная как ALD1, оказалась в центре внимания сразу после дебюта. Коллектив был сформирован по итогам шоу «Boys II Planet» и официально дебютировал 12 января с мини-альбомом «EUPHORIA» с заглавной песней «FREAK ALARM». Релиз показал выдающиеся результаты для новичков: группа заняла первое место на трех крупнейших музыкальных программах Кореи «Music Bank», «Show! Music Core» и «Inkigayo», в добавок одержав победу на «Show Champion». В общей сложности коллектив завоевал четыре трофея. Это первый за девять лет случай, когда мужская группа-новичок выигрывает на всех ведущих телеканалах с дебютной песней. Продажи альбома «EUPHORIA» также оказались высокими. Более одного миллиона копий было реализовано в течение первой недели после релиза.