«Оскар-2026»: успех «K-POP охотниц на демонов» и неудача Пак Чхан Ука

Анимационный фильм «K-POP охотницы на демонов» корейско-американского режиссера Мэгги Кан получил две номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучшая оригинальная песня» на 98-й кинопремии «Оскар», которая состоится 15 марта. Ранее фильм одержал победу в тех же двух категориях на премии «Золотой глобус». Совсем иначе сложилась ситуация у фильма Пак Чхан Ука «Метод исключения». Картина не вошла в финальный список номинантов в категории «Лучший международный фильм», несмотря на попадание в шорт-лист Американской киноакадемии. Для режиссера это стало вторым поражением после фильма «Решение уйти» в 2023 году. Ранее «Метод исключения» также остался без наград на «Золотом глобусе», где был представлен в трех номинациях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший неанглоязычный фильм» и «Лучшая мужская роль». Критики связывают этот исход с тем, что Академия в последние годы отдает предпочтение фильмам, более тесно связанным с актуальной социальной повесткой.