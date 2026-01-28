Триумфальное возвращение Пак Син Хе с «Мисс Хон под прикрытием»

ⓒ SALT Entertainment

Актриса Пак Син Хе вернулась на экраны спустя почти два года перерыва с новым сериалом tvN «Мисс Хон под прикрытием» (언더커버 미쓰홍), ставшим ее первым проектом после «Судьи из ада» (지옥에서 온 판사) 2024 года. Сериал представляет собой офисную комедию, действие которой разворачивается в Корее конца 1990-х годов на фоне экономической нестабильности и финансовых махинаций. Главная героиня Хон Гым Бо – опытный сотрудник службы финансового надзора, которая под прикрытием внедряется в инвестиционную компанию Hanmin Securities, выдавая себя за младшую сестру и рядового сотрудника, чтобы расследовать подозрительные денежные потоки. Ситуация осложняется появлением нового генерального директора Син Чжон У, расчетливого руководителя, который неожиданно узнает в ней женщину из своего прошлого. Проект привлек внимание актерским составом: в сериале также снялись Го Гён Пё, известный по «Ответь мне 1988» (응답하라 1988), Ким Вон Хе (Хватай Сон Чжэ и беги, 선재 업고 튀어), а также участница группы ITZY Юн А, для которой это актерский дебют. Уже в первую неделю показа сериал продемонстрировал уверенные результаты, достигнув среднего общенационального телевизионного рейтинга 5,2 процента.