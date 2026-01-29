K-POP хиты, которым невозможно не подпеть





Этот выпуск мы посвятили песням, которые в Корее звучали из машин, магазинов, телевизоров и телефонов, а их припевы люди напевали, даже не зная слов. В определенный момент их знали все – от малышей до старшего поколения. Это музыкальные феномены, которые превратили K-POP в часть повседневной жизни и культурного кода страны. Конечно, если говорить о корейской эстраде в целом, то ещё в 80-90-е годы существовало немало песен, которые знала и пела вся страна. Но сегодня мы говорим именно о K-POP, о тех композициях, которые вышли далеко за рамки фанатской аудитории и стали по-настоящему всенародными. И в этот раз мы послушали именно такие треки, которые невозможно было не услышать и невозможно забыть. Было бы справедливо начать с песни «Каннамский стиль» от PSY или «Динамит» от BTS, но, дорогие друзья, согласитесь, о них в нашей программе сказано уже все, что можно. Так что наш выпуск открыла песня «Rollin’» группы Brave Girls, которая в 2021 году, можно сказать, ввела в моду тот самый феномен «ёкчжухэн», который сегодня спас не одного корейского артиста. Песня вышла ещё в 2017 году и долгое время оставалась практически незамеченной. Все изменилось несколько лет спустя, когда в 2021 году в Сети начали массово распространяться видео с выступлениями Brave Girls для корейских солдат. К слову, Brave Girls на тот момент находились на грани расформирования, так долго они были убыточными проектов. Но вот, записи с выступлений стали вирусными, и песня «Rollin’» буквально взорвала чарты, заняв везде первые места. Ее начали петь повсюду: в армии, на улицах, в телешоу. Так, композиция стала не просто хитом, а символом того, что в K-POP возможны настоящие чудеса.

Трек, который прозвучал следом – ещё один пример того, как один момент может изменить судьбу песни. Композиция «위아래» или «Вверх и вниз» герлз-группы EXID была выпущена в 2014 году и поначалу также, как и у Brave Girls, не имела большого успеха. Переломным стало видео фаната, который снял выступление с песней с фокусом на участнице Ха Ни (하니), которое также неожиданно стало вирусным. После этого композиция «Up & Down» стремительно вернулась в чарты и заняла лидирующие позиции. Припев и танцевальные движения из этой песни знали даже те, кто никогда не интересовался айдолами.

Дальше мы послушали настоящий «залипательный» хит второго поколения K-POP от бойз-группы. Песня «Ring Ding Dong» популярной группы SHINee вышла в 2009 году и очень быстро получила репутацию композиции, от которой невозможно избавиться, так крепко она застревает в голове. Ее пели просто везде, бесконечно пародируя на развлекательных шоу. В Корее она даже стала шутливо известна как «песня, запрещенная во время экзаменов», потому что вместо важных формул и дат у школьников и студентов крутилось только «рин-дин-дон, рин-дин-дон». Так что «Ring Ding Dong» – это тот самый случай, когда песню знают все, даже если делают вид, что не любят.

Кроме перечисленных выше самых заразительных K-POP композиций, в этом выпуске прозвучали: «Whiplash» от aespa, «Pick Me» из проекта Produce 101, «Growl» от EXO и «Love Scenario» от iKON.