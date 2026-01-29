Шоубиз сегодня от 28 января

ⓒ NETFLIX

1.Новоиспеченная бойз-группа ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) достигает рекорда 9-летней давности всего через две недели после дебюта!

2. Всеобщий любимец корейской общественности, певец и актер Чха Ын У (차은우) оказался в центре скандала! Его обвиняют в неуплате налогов на сумму около 20 млрд вон или около 13 млн долларов.

3. Актриса Пак Син Хе (박신혜) вернулась на малые экраны и сразу с хитом! Ее новый сериал «Мисс Хон под прикрытием» (언더커버 미쓰홍) стал самым обсуждаемым на той неделе.

4. Объялены результаты исследования Министерства культуры, спорта и туризма РК «TOP-10 корейцев, повлиявших на имидж Кореи». На первом месте BTS, на втором – футболист Сон Хын Мин (손흥민), третье месте забрали BLACKPINK, а четвертое украсил актер Ли Мин Хо (이민호).

5. Картина «Проект Y» (프로젝트 Y) с актрисами Хан Со Хи (한소희) и Чон Чжон Со (전종서) в главных ролях, стартовав в прокате 21 января, стал лидером прошедших выходных.

6. BTS распродали все билеты на каждый концерт своего мирового тура, который пройдет этой весной в 34 городах мира. В связи с этим к американскому этапу добавлены два дополнительных концерта.

7. Вслед за триумфом на «Золотом глобусе» «K-POP охотницы на демонов» готовы покорить и «Оскар»! Тем временем, «Метод исключения» (어쩔수가없다) Пак Чхан Ука (박찬욱) вновь остался без номинаций.

8. Лейбл HYBE America запускает новый поп-проект! К дебюту готовится американская бойз-группа, и за процессом создания весь мир сможет наблюдать в формате документального сериала на Netflix.

9. Еще один крупнейший лейбл SM Entertainment подтвердил дебют новой бойз-группы в течение этого года!

10. Любимые актеры Кореи Сон Хе Гё (송혜교) и Кон Ю (공유) возвращаются на экраны рука об руку. Новый сериал «Медленно, но сильно» (천천히 강렬하게), который также известен под рабочим названием «Шоу-бизнес», стартует в четвертом квартале этого года.