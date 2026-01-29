Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Катки и лыжные курорты Северной Кореи

#На пути к воссоединению l 2026-01-28

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
В зимние холода люди часто выбирают в качестве досуга зимние виды спорта – например, лыжи или коньки. В Северной Корее эти виды спорта особенно популярны, ведь государство активно поддерживает физическое воспитание своих граждан. Зимой в центре Пхеньяна заливают большой каток, который особенно красив вечером при ночном освещении. Горнолыжные курорты тоже получили большое развитие, хотя и остаются по-прежнему труднодоступными для обычных граждан. 
Катание на лыжах и коньках в современном обществе — это не просто развлечение, но и один из способов для жителей страны улучшить физическое здоровье в рамках социалистического образа жизни. Логика заключается в том, чтобы люди с удовольствием укрепляли физическую силу. Во времена правления Ким Чен Ира для строительства сильного социалистического государства приоритет отдавался военным. Теперь, в эпоху Ким Чон Ына, приоритет отдаётся спорту и физическому воспитанию. 
Подробнее о зимних развлечениях в КНДР расскажет профессор Пак Мин Чжу из Института образования по вопросам мирного воссоединения Кореи.
