В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы познакомим вас с мастером пхансори Чон Чхоль Хо и расскажем о его сложной судьбе и творческом пути, которые привели его к игре на смычковой цитре ачжэн, а также к написанию собственных авторских пхансори об адмирале Ли Сун Сине, генерале Чон Бон Чжуне и других народных героях.





Выпуск 722. Мастер пхансори Чон Чхоль Хо

* Части «Строительство дома», «Пожелания с приходом весны» из шаманского обряда «Сситким» острова Чиндо – Ким Дэ Ре (вокал)

* Мелодия «Тонбэк тхарён» - Ли Чжэ Ха (смычковая цитра комунго)

* Песня «Битва у Красных скал» из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» в версии Им Бан Уля – Чон Чхоль Хо (вокал), Син Пхён Иль (барабан пук)

* Часть «Чинянчжо» из мелодии «Санчжо» для цитры ачжэн в версии Чон Чхоль Хо – Хан Лим (цитра ачжэн), Хон Мо Юн (барабан чангу)

* Мелодия «Пёльталькори» – Ансамбль «Санчжару»

* Мелодия «Тэпхунню» – Чхве Гён Ман и ансамбль музыкантов

* Песня «Цветы» – Ансамбль «Соульчиги»