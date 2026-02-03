Путь гёрлз-группы EVERGLOW к сердцам российских слушателей





В последние годы корейские артисты все отчетливее понимают, что Россия и страны СНГ – это не просто далекая точка на карте, а живая, вовлеченная аудитория, которая слушает, ждет и умеет отвечать взаимностью. Например, хорошо известная нам группа W24 имеет верный и активный русскоговорящий фанклуб. Сольные артисты тоже все чаще включают регион в свои маршруты: так, Чхэн из группы EXO в том году выступил в Казахстане. Мы видим, что постепенно K-POP перестает быть редким гостем в СНГ. И в этом выпуске мы познакомились с герлз-группой EVERGLOW, которая в последнее время в России кажется заметнее, чем у себя на Родине.

EVERGLOW дебютировали в марте 2019 года в составе шести участниц: Ию (이유), Си Хён (시현), Онда (온다), Аша (아샤), а также Миа (미아) и Ирон (이런), которые позже покинули коллектив. Некоторые участницы были известны публике еще до официального дебюта. Си Хён участвовала сразу в двух сезонах проекта Produce: Produce 101 и Produce 48. Бывшая участница Ирон также прошла через Produce 48, а Онда была участницей шоу Idol School. Название группы EVERGLOW образовано от английских слов «ever», «всегда» и «glow», «сиять». В переводе его можно понимать как «вечное сияние». Получается, что в названии группы заложена идея постоянного света, энергии и присутствия на сцене, которое не угасает со временем.

В течение 6 лет с дебюта коллектив вел довольно стабильную карьеру, но, несмотря на громкий старт уже с популярными участницами, стать так называемой «элитой К-POP» EVERGLOW никак не удавалось. Ключевой этап в истории EVERGLOW пришелся на 2025 год. В мае было объявлено, что контракты участниц с продюсерским агентством участниц завершатся в следующем месяца. Девушки поспешили заверить фанатов, что группа не распадается и все хотят продолжать совместную деятельность. Несколько мучительных месяцев фанаты коллектива провели в неведении, пока в сентябре не стало известно, что EVERGLOW возвращаются на сцену под новым управлением. Радость фанатов не уменьшила даже новость о том, что группу покинули две участницы. Новый этап в карьере EVERGLOW стартовал очень бодро, именно тогда название коллектива особенно громко прозвучало в России. Ведь девушки вышли на сцену Fandom Fest российском соцсети ВК в Москве! Выступление EVERGLOW состоялось 23 ноября 2025 года на главной сцене фестиваля, потому что коллектив был заявлен как один из хедлайнеров музыкальной программы. И именно сет EVERGLOW стал одним из самых обсуждаемых эпизодов всего фестиваля. Каждая из песен зажигала толпу зрителей все сильнее и сильнее, но, так сказать, гвоздем программы стала песня на русском языке! Девушки исполнили песню «Мама, я танцую» российской группы 2Маши. Видео с этим выступлением быстро разошлись по соцсетям, число участников в официальном фан-сообществе EVERGLOW ВК в одночасье возрасло до 25 тыс человек, и вот уже EVERGLOW – группа, возвращение которой больше всего ждут российские поклонники K-POP! К счастью, ждать осталось совсем недолго, ведь EVERGLOW вернутся с полноценным туром уже этим летом! Группа выступит в шести городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Новосибирск! Кстати, друзья, продажа билетов на все концерты началась 26 января, так что не упустите свой шанс!

В этом выпуске мы прослушали самые любимые хиты EVERGLOW, которые прозвучали на Fandom Fest ВК: В этом выпуске мы прослушали самые любимые хиты EVERGLOW, которые прозвучали на Fandom Fest российском ВК: «Bon Bon Chocolat», «LA DI DA», «DUN DUN», «Adios», «Make Me Feel», «Company», а также «Hush».