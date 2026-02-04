Боевик «HUMINT»: противостояние РК и КНДР в России

ⓒ Next Entertainment World

11 февраля состоится премьера нового шпионского боевика «HUMINT». Его действие разворачивается в России, во Владивостоке. Сюжет строится вокруг противостояния агентов Северной и Южной Кореи, оказавшихся вовлеченными в расследование международного преступления в приграничном регионе. В центре истории южнокорейский разведчик по прозвищу начальник отдела Чо. Он прибывает во Владивосток, следуя последним следам погибшего информатора. Параллельно развивается линия северокорейского офицера службы безопасности Пак Гона, расследующего серию исчезновений и выходящего на фигуру генерального консула Хван Чхи Сона. Название фильма происходит от термина «HUMINT» или «human intelligence». Это программа разведки, основанная на личных контактах и человеческом факторе, который и становится ключевым элементом повествования. Режиссером картины выступил Рю Сын Ван (베를린), ранее работавший над фильмами «Берлинский файл» и «Побег из Могадишо» (모가디슈). Главные роли исполнили именитые актеры Чо Ин Сон, Пак Чжон Мин, Пак Хэ Чжун и Син Се Гён.