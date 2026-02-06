Шоубиз сегодня от 4 февраля

ⓒ ENA

1. Второй сезон нашумевшего сериала «Странный адвоката У Ён У» (이상한 변호사 우영우) официально запущен в работу. Компания ASTORY приступила к написанию сценария и подготовке производства.





2. К премьере готовится шпионский боевик «HUMINT» (휴민트), действие которой разворачивается в очень интересном месте!





3. Исторический момент для K-POP! Впервые в истории песня корейская песня «Golden» удостоилась награды на премии «Грэмми».





4. Участник группы BTS Ви (뷔) вошел в десятку самых популярных персон мира по поисковым запросам Google в 2025 году, попав сразу на 4 место.





5. Певица Розэ (로제) из группы BLACKPINK, сама того не ожидая, возглавила мировой рейтинг «100 самых красивых лиц мира 2025 года» сайта TC Candler, обойдя главных красавиц Кореи Чан Вон Ён (장원영) и Карину (카리나).





6. Новый телевизионный любовный треугольник между актерами Хан Чжи Мин (한지민), Пак Сон Хуном (박성훈) и Ли Ги Тхэком (이기택) ждет нас в предстоящем сериале «Эффективные знакомства для одиночек» (미혼남녀의 효율적 만남)! Премьера 28 февраля.





7. Контракты участников группы ONF и компании WM Entertainment было решено не продлевать.





8. Бенд FTISLAND продолжает сотрудничество с агентством FNC Entertainment, оставаясь верным ему на протяжении уже 20 лет.





9. Новая звездная пара актеров-зумеров! 28 января актриса Син Ын Су (신은수) и актер Ю Сон Хо (유선호) официально подтвердили свои отношения.





10. Сериал Netflix «Можно ли перевести эту любовь?» (이 사랑 통역 되나요?) занял первое место в мировом рейтинге популярности среди неанглоязычных сериалов.