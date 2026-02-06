Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Северокорейские студенты в зарубежных странах

#На пути к воссоединению l 2026-02-04

На пути к воссоединению

Выезд за рубеж из КНДР — чрезвычайно сложная задача. В стране ограничены даже внутренние поездки, поэтому возможность оказаться за границей для обычного человека - нечто немыслимое. Образ Северной Кореи ассоциируется с закрытостью и изоляцией, однако, как и в любом другом государстве, там существует система академических обменов и обучения за рубежом. А это означает, что северокорейские студенты выезжают за границу. На учёбу в другие страны отправляют, как правило, самых способных. Однако принципиально важно понимать следующее: в условиях северокорейской системы обучение за рубежом - это не личный выбор, не путь к индивидуальному успеху. Это образование в интересах государства.  
Итак, северокорейские студенты обучаются за границей. Кто же они, и много ли их? Об этом мы поговорим с господином Хам Сын Су, директором Центра образовательных миссий при университете Мёнчжи. 
