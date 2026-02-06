Герой нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - мастер игры на флейте тэгым и хранитель искусства исполнения придворной музыки для тэгыма Чо Чхан Хун. За долгие годы своей творческой карьеры мастер выступал в составе оркестра Корейского государственного центра традиционной музыки, возглавлял Государственный центр традиционной музыки в г. Кванчжу и руководил Пусанским оркестром струнных и духовых инструментов традиционной музыки. Подробнее о музыканте вы узнаете в новом выпуске.





Выпуск 723. Мастер игры на флейте тэгым Чо Чхан Хун

* Мелодия «Дикая слива мэхва весенним вечером» – Кан Ын Иль (скрипка хэгым), Хан Чхун Ын (флейта тэгым), Квон Чжин Вон (фортепиано)

* Песня «Тхэпхёнга» - Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Песня «Чукчиса» – Ансамбль «Ипхыль»

* Мелодия «Саннёнсан» из музыкального цикла «Ёнсан хвесан» – Чо Чхан Хун (флейта тэгым)

* Песня «Пэттараги» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)

* Песня «Иодо сана» – Ансамбль «Тыльсори»

* Мелодия «Санчжо» для скрипки хэгым в версии Чи Ён Хи – Чи Ён Хи (скрипка хэгым), Сон Гым Ён (барабан чангу)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Хынбо разрезает тыкву и получает деньги – Ким Со Хи (вокал), Ким Юн Док (барабан пук)