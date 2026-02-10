Новый альбом CNBLUE «3LOGY» – итог 16 лет на сцене





В прошлом месяце корейская рок-группа CNBLUE, которая выступает вот уже 16 лет, представила новый, третий полноформатный альбом «3LOGY». Мы послушали его в этом выпуске, попутно вспомнив историю некогда одного из ведущих коллективов Халлю и корейской рок-сцены.

Группа CNBLUE была создана агентством FNC Entertainment, которое, можно сказать, специализируется на айдол-коллективах с уклоном на рок. Но пусть CNBLUE в первую очередь и считались айдолами, в 2008 году их путь начинался совсем непросто. Изначально в будущем рок-коллективе было заявлено четыре участника: лидер, вокалист и ведущий гитарист Чон Ён Хва (정용화), басист и рэпер Ли Чжон Син (이정신), барабанщик Кан Мин Хёк (강민혁) и сегодня уже бывший участник, басист Квон Гван Чжин (권광진). Позже к ним присоеднился гитарист Ли Чжон Хён (이종현), сегодня он тоже не выступает в группе. Название «CNBLUE» расшифровывается как «Code Name BLUE», а каждая буква слова «BLUE» на начальном этапе карьеры группы символизировало каждого из четырех участников.

В 2009 году четверо будущих участников CNBLUE, тогда еще под именем Pine Tree, отправились в Японию попробовать свои силы. Они твердо решили дать 300 живых выступлений перед японской публикой, играли, где можно было, без машины таскали оборудование и жили вместе в одной квартире. А ведь на тот момент им было примерно по 18 лет! Позже участники признавались, что есть тогда было толком нечего, иногда они даже травились испорченной едой. Первый концерт CNBLUE собрал всего семь зрителей. Было сложно, но отказываться от своей мечты они не собирались. 19 августа 2009 года коллектив представил свой первый инди-мини-альбом «Now or Never», полностью записанный на английском языке. Позже вышел второй инди-релиз «Voice», включавший англоязычные и японские треки. В этот период в группе произошли изменения: Квон Гван Чжин покинул коллектив, и его место занял Ли Чжон Син. При этом отношения между бывшими и нынешними участниками остались теплыми, а CNBLUE и N.Flying, где позже дебютировал Квон Гван Чжин, до сих пор называют очень близкими коллективами.

Поворотный момент в карьере CNBLUE пришелся на 2010 год, когда группа наконец-то официально дебютировала в Корее с мини-альбомом «Bluetory». Заглавная песня «Я одиночка» (외톨이야) мгновенно стала хитом, и группа установила рекорд, одержав первую победу на музыкальном шоу всего через 15 дней после дебюта. Это был один из самых быстрых успехов в истории корейских музыкальных программ. В том же году последовали релизы «Bluelove» и другие успешные камбэки, закрепившие за CNBLUE статус группы, сумевшей объединить рок-звучание и массовую популярность.

За годы карьеры CNBLUE прошли путь от уличных выступлений и клубов до стадионов и международного признания. Они переживали изменения в составе, преодолевали паузы и переосмысляли собственное звучание. Но с самого начала было понятно, что CNBLUE не сломит ничего! Поэтому сегодня, спустя уже почти 16 лет с дебюта, мы слушаем очередную замечательную работу коллектива. Альбом «3LOGY» – особенный релиз для CNBLUE. Это первый полноформатный альбом за 11 лет и первая пластинка, где все участники указаны как со-продюсеры. Название «3LOGY» символизирует мир CNBLUE, выстроенный на балансе участников, которых в группе теперь трое. У каждого из них своя роль, но вместе они – единое целое. Видя то, как CNBLUE продолжают выпускать качественную музыку по сей день, можно смело заявить, что это действительно так!

В этом выпуске мы послушали новый альбом коллектива «3LOGY», в который вошли заглавная песня «Killer Joy», нежная композиция «Все же, цветок» (그러나 꽃이었다), зажигательные треки «Anthem of Life» и «Ready, Set, Go!» и остальные.











