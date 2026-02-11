ATEEZ: от простой K-POP группы к амбассадору Кореи по всему миру

ⓒ KQ Entertainment

Бойз-группа ATEEZ 5 февраля провела пресс-конференцию в честь выхода мини-альбома «GOLDEN HOUR: Part.4». Группа, дважды возглавлявшая главный альбомный чарт Billboard, продолжает активную мировую деятельность. В прошлом году ATEEZ открыли тур «IN YOUR FANTASY» в Инчхоне и выступили в Северной Америке и Японии, а в 2024 году дали концерты в Тайбэе и Джакарте. После завершения промоушена альбома запланированы выступления в ряде городов Азии и Австралии. Участники отметили, что, несмотря на мировой успех, поддержка фанатов остается для них главным источником мотивации. Новый мини-альбом «GOLDEN HOUR: Part.4» сразу после релиза занял первые места в чартах Hanteo и iTunes, а заглавная песня «Adrenaline» возглавила мировой рейтинг музыкальных видео на YouTube.