Фильм «Мужчина, живущий с королем» – лидер корейского проката

Историческая драма «Мужчина, живущий с королем» (왕과 사는 남자) стала лидером корейского проката, собрав более миллиона зрителей всего за несколько дней. В первый уикенд фильм привлек свыше 760 тысяч человек и занял первое место в бокс-офисе, показав лучший результат с начала года. Сюжет переносит зрителей в XV век, в эпоху Чосон. После дворцового переворота Кеючжоннан (계유정난), в результате которого юный король Ли Хон Ви, будущий император Тан Чжон, был лишен трона и отправлен в ссылку. Он оказывается в глухой деревне Кванчхонголь под надзором старосты Ом Хын До. Между свергнутым правителем и простым деревенским жителем постепенно возникает доверие, ставшее основой трогательной истории. Главные роли исполнили Пак Чжи Хун и Ю Хэ Чжин, также в фильме снялись Ю Чжи Тхэ, Чон Ми До, Ли Чжун Хёк и Ан Чжэ Хон.