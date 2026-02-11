Сон Хун (성훈) из ENHYPEN стал факелоносцем Олимпиады в Милане

ⓒ BELIFT LAB

Участник группы ENHYPEN Сон Хун стал факелоносцем зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, подтвердив растущее влияние K-POP за пределами музыкальной сцены. 5 февраля он принял участие в финальном этапе эстафеты олимпийского огня, всего за день до официального старта Игр. Для артиста это событие имело особое значение, поскольку до перехода в музыку он занимался фигурным катанием и в 2016–2017 годах дважды завоевывал серебряные медали на Asian Open Figure Skating Trophy, а также выступал на этапах ISU Junior Grand Prix. До завершения спортивной карьеры в 2020 году Сон Хун тренировался вместе с Чха Чжун Хваном и Ким Хён Гёмом, которые в этом году представляют Республику Корея на Олимпиаде.