Шоубиз сегодня от 11 февраля

ⓒ STORY J COMPANY, BLISSOO

1.Историческая драма «Мужчина, живущий с королем» (왕과 사는 남자) остается чемпионом корейского кинопроката.





2.Певица EJAE (이재), исполнительница суперхита «Golden» из анимационного фильма «K-POP охотницы на демонов», неожиданно объявила о замужестве! Ее избранником стал продюсер Сэм Ким (샘 킴), свадьба состоится в ноябре.





3.Участница BLACKPINK Лиса (리사) сыграет главную роль в новом фильме Netflix, вдохновленном культовыми ромкомом «Ноттинг Хилл». А еще выступит одним из продюсеров картины!





4.Бойз-группа ONEUS начинает новый этап карьеры, подписав контракт с агентством B-WAVE Entertainment. Ждем от ребят новых свершений!





5.Сон Хун (성훈) из ENHYPEN исполнил свою давнюю мечту, став факелоносцем Олимпиады в Милане.





6.Звездные актеры Ким Чжи Хун (김지훈) и Ким Хе Су (김혜수) сыграют супругов в новом сериале-черной комедии «Сейчас проблема не в измене» (지금 불륜이 문제가 아닙니다).





7.Актер Со Ин Гук (서인국) стал «виртуальным парнем» Чи Су (지수) из BLACKPINK! Премьера долгожданного сериала «Бойфренд по подписке» (월간남친) состоится 6 марта.





8.Чон Гук (정국) из BTS вошел в список 15 самых известных знаменитостей мира по версии американского медийного конгломерата AOL, оказавшись рядом с Роналду и Илоном Маском!





9.Актер Ким Сон Хо (김선호) обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму, попав в ту же ситуацию, что и его коллега актер Чха Ын У (차은우). Разбирательства по этой теме набирают обороты!





10.Участники бойз-группы ATEEZ, которая на днях представила новый релиз, поделились, что особенно гордятся возможностью продвигать корейский язык по всему миру.