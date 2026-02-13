В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о знаменитом барабанщике Ким Чхон Мане, который на сегодняшний день считается лучшим аккомпаниатором косу в жанре музыкальных сказов пхансори. Его умение слушать певца, предсказывать дальнейшее вокальное исполнение, подбадривать возгласами в нужную минуту всегда получало высокие отзывы коллег и зрителей. Подробнее о жизни и творческой карьере Ким Чхон Мана – в нашем новом выпуске.





Выпуск 724. Барабанщик Ким Чхон Ман

* Песня «Молитвы» – Хван Мин Ван (вокал)

* Мелодия «Чхоннён мансэ» - Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором Заяц попадает в сети – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Части «Чунчжунмори», «Куткори», «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» (версия Чи Ён Хи) – Ли Дон Хун (скрипка хэгым), Ким Чхон Ман (барабан чангу)

* Часть «Нори» из мелодии «Синмодым» (композитор Пак Пом Хун) – Ким Док Су и ансамбль барабанщиков, Государственный оркестр струнных и духовых традиционных инструментов

* Песня «О богатом улове в Восточном море» – Пан Чи Вон (вокал, барабан чангу, гонги чин, кквэнгвари)