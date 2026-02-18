«Кульминация» с Чу Чжи Хуном и Ха Чжи Вон стартует 16 марта

ⓒ YONHAP News

16 марта состоится премьера политического нуара «Кульминация» (클라이맥스), сериала о власти, амбициях и цене успеха. В центре сюжета прокурор Пан Тхэ Соп, который решает не бороться с системой, а использовать связи с политиками и крупным бизнесом, чтобы самому подняться к вершине. Его жена Чху Сан А, бывшая топ-актриса, постепенно теряющая позиции в индустрии, также оказывается втянутой в мир закулисных интриг. Их брак превращается в стратегический союз, где доверие становится инструментом, а партнеры легко превращаются в соперников. Среди ключевых фигур – информаторы, наследники чеболей и представители влиятельных семей. Главные роли в сериале исполнили Чу Чжи Хун, известный по сериалам «Королевство» (킹덤) и «Центр экстренной хирургии: Золотой час» (중증외상센터), и Ха Чжи Вон (하지원), звезда «Таинственного сада» (시크릿 가든) и «Императрицы Ки» (기황후).