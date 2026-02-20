Шоубиз сегодня от 18 февраля

ⓒ Big Hit Music

1.Участники новой бойз-группы CORTIS стали первыми K-POP-исполнителями, выступившими на одном из главных событий недели Национальной баскетбольной ассоциации «NBA Crossover Concert Series», неожиданно представив новый трек!





2.Предстоящий сериал «Повар-солдат становится легендой» (취사병 전설이 되다) с актером Пак Чжи Хуном (박지훈) приглашен на французский фестиваль Series Mania. Корейский проект получил международное признание еще до широкой премьеры!





3.Предстоящие концерты группы BTS в Кояне и Токио покажут в 3500 кинотеатрах по всему миру! Масштабная глобальная трансляция позволит фанатам увидеть шоу любимых артистов на больших экранах!





4.Актеры Ю Ён Сок (유연석) и Ли Сом (이솜) объединят мистику и офис на одном экране! Премьера нового мистическо-романтического сериала «Божественная юридическая фирма» (신이랑법률사무소) состоится 13 марта!





5.Певец Ли Сын Ги (이승기) станет отцом во второй раз! Стало известно, что его супруга Ли Да Ин (이다인) находится на пятом месяце беременности.





6.BLACKPINK стали первой K-POP группой, которая официально посотрудничает с Национальным музеем Кореи.





7.Проектная бойз-группа программы «Boys Planet» ZEROBASEONE (제로베이스원), которая ожидала расформирования в марте после года активного продвижения, продолжит работу в составе пяти человек.





8.Актер Чон Ын У (정은우), известный по сериалу «Мой единственный» (하나뿐인 내편), скончался в возрасте 40 лет. Индустрия и публика выражают соболезнования.





9. Участник группы EXO Лэй (레이) стал главным продюсером нового релиза группы-новичка NouerA (누에라). Совместное детище, мини-альбом «POP IT LIKE» ждет премьеры 9 марта.





10. Новый сериал в стиле «политический нуар» «Кульминация» (클라이맥스) с Чу Чжи Хуном (주지훈) и Ха Чжи Вон (하지원) в главных ролях стартует 16 марта.